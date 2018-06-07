16:55 07 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
LIVE:
Флаг Польши

Узбекистан обсудил с Польшей инвестиции и торговлю

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0

В Ташкенте прошел седьмой раунд политических консультаций представителей МИД двух стран.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте 7 июня состоялся седьмой раунд политических консультаций представителей министерств иностранных дел Узбекистана и Польши, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили ряд ключевых для развития сотрудничества вопросов, среди которых политические, торгово-экономические, инвестиционные, культурно-гуманитарные связи.

В составе польской делегации в Узбекистане работают представители ведущих компаний, заинтересованных в установлении прямых связей с узбекскими партнерами. Они продолжат диалог на бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре.

Узбекистанские дипломаты поддержали инициативу польской стороны по открытию в Ташкенте представительства Польского агентства инвестиций и торговли.

"Как отмечалось, к настоящему времени в узбекско-польских отношениях создана прочная договорно-правовая база из 41 документа. Стороны накопили значительный позитивный опыт взаимодействия между государственными и общественными структурами, представителями бизнеса, науки и образовательных учреждений, культуры и искусства Узбекистана и Польши", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проведении в Ташкенте и Бухаре узбекско-польских форумов. Со стороны Польши в мероприятиях примут участие компании, занятые в сфере промышленности, медицины, строительства, биотехнологий, машиностроения.

Теги:
политические консультации, бизнес, Польша



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

  • Солдаты
    Инновации и дисциплина

    Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

АЗЛК-2144 Истра
Бонду и не снилось: концепт-кары времен Советского Союза
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054