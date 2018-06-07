Узбекистан обсудил с Польшей инвестиции и торговлю

В Ташкенте прошел седьмой раунд политических консультаций представителей МИД двух стран.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте 7 июня состоялся седьмой раунд политических консультаций представителей министерств иностранных дел Узбекистана и Польши, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили ряд ключевых для развития сотрудничества вопросов, среди которых политические, торгово-экономические, инвестиционные, культурно-гуманитарные связи.

В составе польской делегации в Узбекистане работают представители ведущих компаний, заинтересованных в установлении прямых связей с узбекскими партнерами. Они продолжат диалог на бизнес-форумах в Ташкенте и Бухаре.

Узбекистанские дипломаты поддержали инициативу польской стороны по открытию в Ташкенте представительства Польского агентства инвестиций и торговли.

"Как отмечалось, к настоящему времени в узбекско-польских отношениях создана прочная договорно-правовая база из 41 документа. Стороны накопили значительный позитивный опыт взаимодействия между государственными и общественными структурами, представителями бизнеса, науки и образовательных учреждений, культуры и искусства Узбекистана и Польши", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проведении в Ташкенте и Бухаре узбекско-польских форумов. Со стороны Польши в мероприятиях примут участие компании, занятые в сфере промышленности, медицины, строительства, биотехнологий, машиностроения.