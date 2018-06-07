20:27 07 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Портфели

Хокимы районов Ташкента написали заявления об отставке

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (198)
43120

Такое распоряжение на собрании в городской администрации сделал глава города Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе собрания в городском хокимияте заставил всех хокимов районов столицы написать заявление об отставке, их перевели в статус исполняющих обязанности, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Назначен новый хоким Сергелийского района Ташкента

Это решение было принято в связи с неудолетворительной работой руководителей районов, на проявление лучших качеств хокимам ответили три месяца.

При этом глава Шайхантахурского района Баходыр Гайибназаров заявление не писал, так как он и находился в статусе исполняющего обязанности.

Десять из 11 хокимов сначала написали заявление об отставке, а потом – заявление о приеме на работу в должности и.о.

Напомним, что основателя группы Akfa  Джахонгира Артыкходжаева назначили на должность хокима Ташкента 26 апреля, он сменил Рахмонбека Усманова, который занимал этот пост 7 лет – с 2011 года.

Кроме того, в середине мая новым заместителем хокима столицы по вопросам экономики и предпринимательства стал Кахрамон Арипов, ранее он был заместителем министра дошкольного образования.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (198)

По теме

Бывший глава "Узбекистон почтаси" назначен хокимом Учтепинского района
Теги:
работа, Увольнение, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

  • Солдаты
    Инновации и дисциплина

    Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

АЗЛК-2144 Истра
Бонду и не снилось: концепт-кары времен Советского Союза
Путин о сдерживающих факторах между державами
Путин: страх уничтожения сдерживал от резких движений военные державы
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054