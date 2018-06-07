Хокимы районов Ташкента написали заявления об отставке

Такое распоряжение на собрании в городской администрации сделал глава города Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе собрания в городском хокимияте заставил всех хокимов районов столицы написать заявление об отставке, их перевели в статус исполняющих обязанности, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik/Виктор Толочко Назначен новый хоким Сергелийского района Ташкента

Это решение было принято в связи с неудолетворительной работой руководителей районов, на проявление лучших качеств хокимам ответили три месяца.

При этом глава Шайхантахурского района Баходыр Гайибназаров заявление не писал, так как он и находился в статусе исполняющего обязанности.

Десять из 11 хокимов сначала написали заявление об отставке, а потом – заявление о приеме на работу в должности и.о.

Напомним, что основателя группы Akfa Джахонгира Артыкходжаева назначили на должность хокима Ташкента 26 апреля, он сменил Рахмонбека Усманова, который занимал этот пост 7 лет – с 2011 года.

Кроме того, в середине мая новым заместителем хокима столицы по вопросам экономики и предпринимательства стал Кахрамон Арипов, ранее он был заместителем министра дошкольного образования.