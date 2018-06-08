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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время общения с гражданами

Рейтинг доверия президента Узбекистана превысил 94 процента

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пользуется доверием у 94,1% населения республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea / Korea_Uzbekistan_Business_Forum_08
Шавкату Мирзиёеву доверяют свыше 93% узбекистанцев
Такие данные опубликовал Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").

"Мониторинг опроса выявил, что рейтинг доверия президенту страны вырос с 93,1% в октябре 2017 года до 94,1% в мае 2018 года", — говорится в пресс-релизе.

По результатам аналогичного мониторинга в июне прошлого года Мирзиёеву доверяли 92,4% участников опроса.

По данным опроса, 92,5% респондентов считают, что политика, проводимая президентом страны, в полной степени оправдала надежды и ожидания населения. В 2017 году этот показатель составлял 90,2%.

Среди опрошенных 92,2% участников (90,7% годом ранее) полностью поддерживают внешнюю политику, меры, направленные на продвижение интересов страны на международной арене.

"Граждане в своих ответах отмечают высокую результативность официальных визитов президента страны и встреч с главами государств", — отмечает "Социальное мнение".

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В частности, респонденты считают, что переговоры на высшем уровне способствуют росту социально-экономического развития страны, дальнейшему укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп старше 18 лет.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Общество



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