Рейтинг доверия президента Узбекистана превысил 94 процента

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пользуется доверием у 94,1% населения республики.

Такие данные опубликовал Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").

"Мониторинг опроса выявил, что рейтинг доверия президенту страны вырос с 93,1% в октябре 2017 года до 94,1% в мае 2018 года", — говорится в пресс-релизе.

По результатам аналогичного мониторинга в июне прошлого года Мирзиёеву доверяли 92,4% участников опроса.

По данным опроса, 92,5% респондентов считают, что политика, проводимая президентом страны, в полной степени оправдала надежды и ожидания населения. В 2017 году этот показатель составлял 90,2%.

Среди опрошенных 92,2% участников (90,7% годом ранее) полностью поддерживают внешнюю политику, меры, направленные на продвижение интересов страны на международной арене.

"Граждане в своих ответах отмечают высокую результативность официальных визитов президента страны и встреч с главами государств", — отмечает "Социальное мнение".

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан занял 104-е место в рейтинге миролюбивых стран

В частности, респонденты считают, что переговоры на высшем уровне способствуют росту социально-экономического развития страны, дальнейшему укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп старше 18 лет.