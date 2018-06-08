Мирзиёев на саммите ШОС встретится с лидерами РФ, Индии, КНР, Пакистана

Глава Узбекистана прибудет в Китай для участия в саммите в пятницу , 8 июня.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита ШОС проведет двусторонние встречи с президентами России и Пакистана Владимиром Путиным и Мамнуном Хусайном, а также лидерами Китая и Индии, руководством ООН.

© Sputnik / Алексей Дружинин Владимир Путин 9 июня встретится в Китае с Шавкатом Мирзиёевым

"Глава государства 9 июня проведет двусторонние встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", - сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.

Алламжонов сообщил, что 10 июня запланирована встреча Мирзиёева с президентом Пакистана Мамнуном Хусайном и руководством ООН.

"Учитывая опыт предыдущих международных мероприятий, не исключаем возможность проведения дополнительных встреч", - добавил пресс-секретарь главы Узбекистана.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств-наблюдателей при ШОС.

Шавкат Мирзиёев прибудет в Китай в пятницу и примет участие в саммите лидеров стран ШОС 9-10 июня в китайском городе Циндао.