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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 мая прибыл в Наманганскую область

Шавкат Мирзиёев отбыл в Китай

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Лидеры стран-членов ШОС на саммите в Циндао обсудят вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 июня вылетел в Китайскую Народную Республику для участия в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Мирзиёев на саммите ШОС встретится с лидерами РФ, Индии, КНР, Пакистана

Лидеры стран-членов ШОС, которые впервые соберутся при полноправном участии Индии и Пакистана, обсудят перспективные направления дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия и другие аспекты многосторонней кооперации.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

После обмена мнениями предполагается принять решение о председательствующем в организации в 2018-2019 годах государстве, утвердить на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита ШОС проведет двусторонние встречи с президентами России и Пакистана Владимиром Путиным и Мамнуном Хусайном, а также лидерами Китая и Индии, руководством ООН.




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