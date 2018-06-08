СМИ: Трамп назвал Мэй учительницей и не захотел с ней встречаться на G7

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не станут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения президента США к коллеге, передает газета Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.

Источники в окружении президента США заявили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй.

"Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

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Как пишет газета, Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.