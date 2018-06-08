16:50 08 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Национальный флаг Китая

МИД КНР приветствует инициативу Афганистана о перемирии с талибами

© AP Photo / Andy Wong
Политика
Получить короткую ссылку
37 0 0

Китай надеется, что стороны конфликта пойдут навстречу друг другу, заявила официальный представитель Хуа Чуньин.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Китай приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани об одностороннем перемирии с талибами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани
Фотохост-агентство
Президент Афганистана объявил перемирие с талибами из-за праздника

По ее словам, Китай надеется, что стороны конфликта пойдут навстречу друг другу.

Накануне сообщалось о решении главы Афганистана объявить временное перемирие с боевиками движения "Талибан" в связи с окончанием священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-Байрам.

Военные операции не будут вестись с 11 июня (27-й день Рамадана) по 19 июня – в этот день наступит пятый день Ураза-Байрама.

Как заявил Ашраф Гани, временный мир может стать для талибов шансом понять, что насилие не только не завоевывает сердца и умы людей, но и еще больше отчуждает народ Афганистана.

При этом операции против группировок запрещенной организации ИГИЛ будут продолжаться.

Узбекистан активно поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом. Ранее посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов сказал, что республика по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров с талибами.

"Талибан" управлял страной с 1997 по 2011 года, а в 2003 году был признан террористической организацией.

По теме

Кыргызстан договорился с Китаем о стратегическом партнерстве



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Нодар Чачхиани
    К чемпионату готовы

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения чемпионата мира по футболу, узнал Sputnik.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • Спасатели
    Помощь пришла

    Молдавские спасатели провели уникальную спецоперацию – из канализационного люка в Кишиневе достали 300-килограммового теленка.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Игроки сборной Панамы и главный тренер Эрнан Гомес, прибывшие в Саранск для участия в матчах чемпионата мира по футболу 2018
Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах
Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054