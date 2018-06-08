МИД КНР приветствует инициативу Афганистана о перемирии с талибами

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Китай приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани об одностороннем перемирии с талибами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Китай надеется, что стороны конфликта пойдут навстречу друг другу.

Накануне сообщалось о решении главы Афганистана объявить временное перемирие с боевиками движения "Талибан" в связи с окончанием священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-Байрам.

Военные операции не будут вестись с 11 июня (27-й день Рамадана) по 19 июня – в этот день наступит пятый день Ураза-Байрама.

Как заявил Ашраф Гани, временный мир может стать для талибов шансом понять, что насилие не только не завоевывает сердца и умы людей, но и еще больше отчуждает народ Афганистана.

При этом операции против группировок запрещенной организации ИГИЛ будут продолжаться.

Узбекистан активно поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом. Ранее посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов сказал, что республика по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров с талибами.

"Талибан" управлял страной с 1997 по 2011 года, а в 2003 году был признан террористической организацией.