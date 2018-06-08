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Здание Парламента в Брюсселе

Узбекистанцы встретились с представителями парламента Бельгии

© Sputnik / Ирина Калашникова
Политика
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Делегация республики принимает участие в заседаниях Подкомитета по экономике, инвестициям и торговле.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Делегация Республики Узбекистан провела встречи с представителями федерального парламента Бельгии, сообщает информационное агентство "Жахон".

Участники принимают участие в заседаниях Подкомитета по экономике, инвестициям и торговле и Комитета сотрудничества "Узбекистан - Европейский союз".

"Бельгийские парламентарии дали высокую оценку осуществляемым в Узбекистане в рамках реализации Стратегии действий преобразованиям. Так, спикер нижней палаты бельгийского заксобрания приветствовал принимаемые меры по обеспечению защиты прав человека, недопущению детского и принудительного труда, открытию конвертации национальной валюты и другие инициативы главы государства", - уточняется в сообщении.

Кроме того, он положительно отозвался об активизации международного сотрудничества Узбекистана и выразил надежду на организацию в ближайшее время визита руководства республики в Брюссель.

По его словам, стабильность в Узбекистане даст гарантии обеспечения мира и процветания.

В мае Узбекистан поддержал Бельгию в непостоянном членстве в Совете Безопасности ООН. Об этом стороны договорились в ходе межмидовских консультаций.

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Теги:
визит, Бельгия, Делегация



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