Президент Узбекистана прибыл в китайский Циндао

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл 8 июня в город Циндао Китайской Народной Республики.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана прибыл в Циндао

Здесь глава Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры стран-членов ШОС на саммите в Циндао обсудят вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

После обмена мнениями предполагается принять решение о председательствующем в организации в 2018-2019 годах государстве, утвердить на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана прибыл в Циндао

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита ШОС проведет двусторонние встречи с президентами России и Пакистана Владимиром Путиным и Мамнуном Хусайном, а также лидерами Китая и Индии, руководством ООН.