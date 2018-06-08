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Президент Узбекистана прибыл в Циндао

Президент Узбекистана прибыл в китайский Циндао

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (4)
29330

Шавкат Мирзиёев примет участие в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл 8 июня в город Циндао Китайской Народной Республики.

Президент Узбекистана прибыл в Циндао
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Циндао

Здесь глава Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры стран-членов ШОС на саммите в Циндао обсудят вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

После обмена мнениями предполагается принять решение о председательствующем в организации в 2018-2019 годах государстве, утвердить на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Президент Узбекистана прибыл в Циндао
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Циндао

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита ШОС проведет двусторонние встречи с президентами России и Пакистана Владимиром Путиным и Мамнуном Хусайном, а также лидерами Китая и Индии, руководством ООН.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (4)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Политика



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