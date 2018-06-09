Cаммит лидеров стран-участниц ШОС открывается в китайском Циндао

Основным рабочим днем для лидеров станет воскресенье, 10 июня, когда состоится заседание совета глав государств-членов ШОС и подписание многочисленных документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества открывается в субботу, 9 июня, в прибрежном городе Циндао китайской провинции Шаньдун.

Это будет уже 18-я с момента создания и первая после присоединения к организации Индии и Пакистана встреча глав государств объединения.

Главы государств ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу смогут в рамках саммита без привязки к многосторонним мероприятиям организации обсудить двусторонние отношения, обменяться взглядами по региональной и международной ситуации.

Вечером состоится торжественный ужин, где председатель КНР Си Цзиньпин поприветствует всех участников и гостей саммита, который считается одним из главных международных мероприятий, проводимых Пекином в этом году.

Основным же рабочим днем для лидеров станет воскресенье, когда состоится заседание совета глав государств-членов ШОС и подписание многочисленных документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого, странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.