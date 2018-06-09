Шавкат Мирзиёев провел переговоры с первым заместителем Генсека ООН

Амина Мохаммед высоко оценила меры, принятые Узбекистаном для расширения и укрепления регионального сотрудничества, а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня провел рабочую встречу с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Мохаммед.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Мирзиёев подчеркнул, что за последние два года сотрудничество между Узбекистаном и ООН активизировалось, были достигнуты практические результаты. В настоящее время последовательно выполняется принятый план действий по дальнейшему развитию сотрудничества с организацией.

Узбекский лидер отметил, что Узбекистан посещали важные делегации ООН, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека.

В свою очередь Амина Мохаммед высоко оценила участие Шавката Мирзиёева в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Она отметила меры, принятые Узбекистаном для расширения и укрепления регионального сотрудничества, а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана.

Стороны также обменялись мнениями об осуществлении договоренностей и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.