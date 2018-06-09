13:23 09 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохамед

Шавкат Мирзиёев провел переговоры с первым заместителем Генсека ООН

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
14320

Амина Мохаммед высоко оценила меры, принятые Узбекистаном для расширения и укрепления регионального сотрудничества, а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня провел рабочую встречу с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Мохаммед.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Мирзиёев на саммите ШОС встретится с лидерами РФ, Индии, КНР, Пакистана
В ходе встречи Мирзиёев подчеркнул, что за последние два года сотрудничество между Узбекистаном и ООН активизировалось, были достигнуты практические результаты. В настоящее время последовательно выполняется принятый план действий по дальнейшему развитию сотрудничества с организацией.

Узбекский лидер отметил, что Узбекистан посещали важные делегации ООН, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека.

В свою очередь Амина Мохаммед высоко оценила участие Шавката Мирзиёева в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Она отметила меры, принятые Узбекистаном для расширения и укрепления регионального сотрудничества, а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана.

Стороны также обменялись мнениями об осуществлении договоренностей и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
Теги:
Саммит ШОС в Циндао, ООН, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

  • КСТР
    Запрет в действии

    Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

  • Болельщики на трибуне
    Футбольное путешествие

    Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.

  • Минобороны Южной Осетии отбирает кандидатов на поступление в вузы России
    Строгий отбор

    Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Игроки сборной Панамы и главный тренер Эрнан Гомес, прибывшие в Саранск для участия в матчах чемпионата мира по футболу - 2018
Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах
Сход лавы на Гавайях
Огненный убийца: сход лавы на Гавайях разрушил 600 домов
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054