Шавкат Мирзиёев провел переговоры с первым заместителем Генсека ООН

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня провел рабочую встречу с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Мохаммед.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекский лидер отметил, что Узбекистан посещали важные делегации ООН, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека.
В свою очередь Амина Мохаммед высоко оценила участие Шавката Мирзиёева в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Она отметила меры, принятые Узбекистаном для расширения и укрепления регионального сотрудничества, а также для оказания помощи в восстановлении Афганистана.
Стороны также обменялись мнениями об осуществлении договоренностей и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.