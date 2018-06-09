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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
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Владимир Путин отметил, что после визита Мирзиёева в Россию отношения двух стран стали развиваться еще лучше.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в рамках Саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе беседы российский лидер сказал, что планирует посетить Узбекистан осенью этого года, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано", — сказал Путин.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев уточнил, что на данный момент мероприятие планируется на октябрь, и выразил надежду, что на текущей встрече будут обсуждены конкретные детали.

Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохамед
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с первым заместителем Генсека ООН
Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в Россию очень многое изменилось в лучшую сторону.

"У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом (году рост составил. — Ред.) 33,9%, почти 34%, а за первый квартал этого года — еще плюс 43 с лишним", — сообщил он.

При этом он отметил, что Россия и Узбекистан осуществляют крупные проекты. По его информации, только компания "Лукойл" проинвестировала 7 миллиардов в экономику Узбекистана.

"Благодаря вашей инициативе мы организовали так называемый "зеленый коридор" на границе. Рост (объемов поставок. — Ред.) овощей и фруктов — темп очень приличный, 35-36%, так что все развивается", — заметил Путин.

Он рассказал, что в Узбекистане помимо "Лукойла" и "Газпрома" активно работают другие российские компании, упомянув, в частности, сферу машиностроения. По оценке российского лидера, в целом динамика развития взаимодействия с Узбекистаном очень хорошая.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Мирзиёев на саммите ШОС встретится с лидерами РФ, Индии, КНР, Пакистана
Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана.

"Такого никогда не было: за год 70 делегаций из России посетили Узбекистан, 21 визит — региональный. Во всех отношениях у нас идет увеличение", — сказал президент Узбекистана, особо упомянув совместные проекты в сфере энергетики, в частности, Кандымский газоперерабатывающий комплекс. Он напомнил, что предприятие было построено всего за два года совместно с "Лукойлом".

Мирзиёев также указал на расширение сфер взаимодействия с Россией, подчеркнув, что еще год назад он упомянул бы нефтегазовую область, а сейчас сложно найти отрасль, где бы у РФ и Узбекистана не было совместных начинаний. Он подчеркнул значение созданного "зеленого коридора" по плодоовощной продукции, о котором говорили около десяти лет, но только усилиями Путина удалось воплотить эту идею.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
Теги:
Саммит ШОС в Циндао, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Политика



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