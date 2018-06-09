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Путин обсудит с Рахмоном безопасность на границе с Афганистаном

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
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Президент России назвал ситуацию непростой и подчеркнул, что у правительства РФ много вопросов по этой теме.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы региональной безопасности на таджикско-афганской границе, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

Как заявил Путин на полях саммита ШОС в китайском Циндао, у России много вопросов по этой теме, ситуация на южных границах Таджикистана сложилась непростая.

Он также подчеркнул, что многое лидеры смогут обсудить и на саммите СНГ в Душанбе в сентябре.

Кроме того, Путин рассказал о развитии торгового сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

В первом квартале 2018 года товарооборот превысил 18%, российские компании инвестировали в экономику Таджикистана около двух миллиардов долларов.

Саммит лидеров стран Шанханской организации сотрудничества (ШОС) открылся в прибрежном городе Циндао в китайской провинции Шаньдун. Встреча стала 18-й с момента создания ШОС.

Главы государств-участников, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу намерены обсудить развитие двусторонних отношений и обменяться взглядами по международной и региональной ситуации.

Ранее на полях саммита президент Шавкат Мирзиёев обсудил с Путиным планы на предстоящий осенью визит российского лидера в Узбекистан.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (8)
Теги:
Саммит ШОС в Циндао, Таджикистан, Афганистан, Владимир Путин



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