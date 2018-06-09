Путин обсудит с Рахмоном безопасность на границе с Афганистаном

Президент России назвал ситуацию непростой и подчеркнул, что у правительства РФ много вопросов по этой теме.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы региональной безопасности на таджикско-афганской границе, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

Как заявил Путин на полях саммита ШОС в китайском Циндао, у России много вопросов по этой теме, ситуация на южных границах Таджикистана сложилась непростая.

Он также подчеркнул, что многое лидеры смогут обсудить и на саммите СНГ в Душанбе в сентябре.

Кроме того, Путин рассказал о развитии торгового сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

В первом квартале 2018 года товарооборот превысил 18%, российские компании инвестировали в экономику Таджикистана около двух миллиардов долларов.

Саммит лидеров стран Шанханской организации сотрудничества (ШОС) открылся в прибрежном городе Циндао в китайской провинции Шаньдун. Встреча стала 18-й с момента создания ШОС.

Главы государств-участников, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу намерены обсудить развитие двусторонних отношений и обменяться взглядами по международной и региональной ситуации.

Ранее на полях саммита президент Шавкат Мирзиёев обсудил с Путиным планы на предстоящий осенью визит российского лидера в Узбекистан.