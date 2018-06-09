15:30 09 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев в рамках проходящего в Циндао Саммита ШОС встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Китая

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
6210

Он поздравил Си Цзиньпина с успешной работой на посту председателя Шанхайской организации сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился на полях ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы республики.

Саммит ШОС проходит в Циндао
Пресс-служба президента Узбекистана
Саммит ШОС проходит в Циндао

Он поприветствовал лидера КНР и поздравил его с успешным председательством в ШОС.

Также Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень организации проходящего в Циндао саммита.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение полномасштабному стратегическому партнерству и многоформатному сотрудничеству с Республикой Узбекистан.

"В ходе встречи всесторонне проанализировано текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспортных коммуникациях, высоких технологиях и других сферах. Особо отмечалась важность развития связей между регионами двух стран для дальнейшего расширения этого сотрудничества", - уточняется в сообщении.

В последние несколько лет отношения Узбекистана и Китая поднялись на уровень всестороннего сотрудничества. В 2017 году товарооборот составил пять миллиардов долларов.

Саммит ШОС открылся в прибрежном городе Циндао в Китае 9 июня. Главы стран-участниц, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу обсуждают двусторонние отношения и обмениваются взглядами на различные проблемы международной и региональной ситуации.

Вечером пройдет торжественный ужин, а основным рабочим днем станет воскресенье.

Ранее Шавкат Мирзиёев также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили предстоящий осенью визит российского лидера в Узбекистан.

По теме

Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС
Теги:
саммит, Си Цзиньпин, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нашествие саранчи, фото из архива
    Враг у ворот

    Как Азербайджану удалось отразить нашествие саранчи, и какие меры принимаются для борьбы с вредителем, рассказали в Минсельхозе республики.

  • Президент США Дональд Трамп
    Под санкциями

    Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении ряда граждан Беларуси и членов правительства республики.

  • Пресс-конференция Министерства культуры Абхазии
    За кулисами

    Какие перемены ждут Государственный драматический театр Абхазии после назначения гендиректором Нодара Чанба, рассказали в Минкультуры республики.

  • Митинг оппозиции на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    Ночная тишина

    Глава армянской полиции Валерий Осипян провел совещание относительно запрета на запуск фейерверков после одиннадцати часов вечера.

  • Диалектный атлас латышского языка
    Внеклассные занятия

    Неудовлетворительное качество образования в Латвии и предстоящий переход школ на латышский язык заставляет родителей переводить своих детей на домашнее обучение.

  • Кошелек с деньгами
    Вина евро

    Большинство граждан Литвы недовольны введением евро – жители республики видят в этом причину повышения цен в стране.

  • На трибуне Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев
    "На все хватало"

    Правда ли, что во времена "солнечной Молдавии" жителям республики жилось сытнее и радостнее, чем со свободой слова и гаджетами сегодня?

  • Грузовой пассажирский паром Петербург
    "Петербург" под арестом

    Арестованное в Эстонии российское судно могут отключить от электроснабжения, и команда окажется в критической ситуации — без денег, связи и еды.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Популярный Дзагоев

    Осетинский полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев оказался на четвертом месте рейтинга популярности российских футболистов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Авторская лекция-презентация ''Шелк и золото Бухары: посольские дары эмиров бухарских в собрании МАЭ РАН во время Международного конгресса ''Культурное наследие Узбекистана''
Сохранить культуру Узбекистана: мировые ученые обсудили наследие республики
Сход лавы на Гавайях
Огненный убийца: сход лавы на Гавайях разрушил 600 домов
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054