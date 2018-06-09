Шавкат Мирзиёев встретился с главой Китая

Он поздравил Си Цзиньпина с успешной работой на посту председателя Шанхайской организации сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился на полях ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы республики.

Пресс-служба президента Узбекистана Саммит ШОС проходит в Циндао

Он поприветствовал лидера КНР и поздравил его с успешным председательством в ШОС.

Также Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень организации проходящего в Циндао саммита.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение полномасштабному стратегическому партнерству и многоформатному сотрудничеству с Республикой Узбекистан.

"В ходе встречи всесторонне проанализировано текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспортных коммуникациях, высоких технологиях и других сферах. Особо отмечалась важность развития связей между регионами двух стран для дальнейшего расширения этого сотрудничества", - уточняется в сообщении.

В последние несколько лет отношения Узбекистана и Китая поднялись на уровень всестороннего сотрудничества. В 2017 году товарооборот составил пять миллиардов долларов.

Саммит ШОС открылся в прибрежном городе Циндао в Китае 9 июня. Главы стран-участниц, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу обсуждают двусторонние отношения и обмениваются взглядами на различные проблемы международной и региональной ситуации.

Вечером пройдет торжественный ужин, а основным рабочим днем станет воскресенье.

Ранее Шавкат Мирзиёев также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили предстоящий осенью визит российского лидера в Узбекистан.