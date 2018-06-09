"Талибан" заявил о перемирии с Афганистаном

Власти страны приветствовали этот шаг и отметили, что он ведет к окончанию кровопролития.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Движение "Талибан" в субботу заявило о перемирии с Афганистаном на три дня, сообщает РИА Новости.

© AP Photo / Andy Wong МИД КНР приветствует инициативу Афганистана о перемирии с талибами

Решение принято в связи с празднованием праздника Ураза-Байрам, который в исламских странах наступает после священного месяца Рамадан.

Правительство Афганистана приветствовало этот шаг организации.

Как заявил представитель президента республики Харун Чахансури журналистам, власти приветствуют любое решение, которое ведет к прекращению кровопролития в Афганистане.

В четверг о перемирии с "Талибаном" объявил президент Афганистана Ашраф Гани, оно будет действовать с 11 по 10 июня.

На этот период войска прекратят наступательные операции против талибов, но борьба с запрещенной организацией "Исламское государство" прекращаться не будет.

"Талибан" – радикальное исламское движение, которое управляло Афганистаном с 1997 по 2001 годы. В 2003 годы Совет Безопасности ООН объявил его террористической организацией.