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Шавкат Мирзиёев встретился с Нарендрой Моди

Мирзиёев поздравил Индию со вступлением в ШОС

Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (11)
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках саммита ШОС в Циндао встретился с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Индии со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и участием в саммите ШОС в статусе полноправного члена.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС
Как сообщает пресс-служба президента, об этом Мирзиёев заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита в Циндао.

В свою очередь Нарендра Моди выразил искреннюю благодарность за оказанную Узбекистаном поддержку в приеме Индии в ШОС и подчеркнул, что это откроет новые возможности для развития сотрудничества с Узбекистаном как на двустороннем, так и региональном уровне.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, инновационной и гуманитарной сферах. Рассмотрены возможности реализации перспективных проектов в области информационных технологий, медицины, фармацевтики, туризма и в других направлениях.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

Отмечалась готовность двух государств еще более расширять и укреплять полномасштабное и взаимовыгодное сотрудничество.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (11)



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