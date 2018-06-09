Мирзиёев поздравил Индию со вступлением в ШОС

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Индии со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и участием в саммите ШОС в статусе полноправного члена.
В свою очередь Нарендра Моди выразил искреннюю благодарность за оказанную Узбекистаном поддержку в приеме Индии в ШОС и подчеркнул, что это откроет новые возможности для развития сотрудничества с Узбекистаном как на двустороннем, так и региональном уровне.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, инновационной и гуманитарной сферах. Рассмотрены возможности реализации перспективных проектов в области информационных технологий, медицины, фармацевтики, туризма и в других направлениях.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального сотрудничества.
Отмечалась готовность двух государств еще более расширять и укреплять полномасштабное и взаимовыгодное сотрудничество.