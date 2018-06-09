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МИД РФ

МИД РФ призвал Австралию расследовать ситуацию в Афганистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Военнослужащих материкового государства обвиняют в убийствах мирных жителей с 2009 по 2013 год.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России призвало правительство Австралии расследовать преступления Вооруженных сил страны в Афганистане, сообщает РИА Новости.

Речь идет о докладе командования ВС государства, в котором, как отмечает ведомство, говорится о систематическом, несанкционированном и безосновательном применении оружия против мирных граждан Республики Афганистан.

В своем сообщении МИД осудил подобные действия австралийских военных, призвал провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств преступлений и привлечь виновных к ответственности.

Ранее австралийская газета Sydney Morning Herald сообщила о военных преступлениях солдат из спецподразделений армии.

В 2017 году медиакорпорация ABC, благодаря утечке секретных документов из Министерства обороны материкового государства, опубликовала серию скандальных материалов о военных операциях в Афганистане. Ситуация вызвала большой резонанс в австралийском и британском обществе.

Тогда власти начали расследование двух случаев – убийства мирного афганистанца и его шестилетнего сына, а также уничтожения пленного афганистанца.

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Теги:
Воинские преступления, Афганистан, Австралия



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