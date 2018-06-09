Полный успех: Си Цзиньпин предложил тост за процветание ШОС

Он также пожелал организации успешного плавания на пути к развитию и достижению целей.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин выступил в субботу на торжественном приеме в честь открытия саммита ШОС и предложил поднять бокалы за успех, сообщает РИА Новости. © Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Китая

Он пожелал процветанию всем странам-участницам саммита и благополучия их народам, а также здоровья гостям и членам их семей.

Кроме того, председатель КНР рассказал об истории города Циндао – места, где проводится встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также обозначил причины этого выбора.

По его словам, Циндао известен во всем мире как город парусов, в 2008 году во время Олимпиады в Пекине в этом прибрежном городе прошли состязания по парусному спорту.

Именно там проводится первый после расширения организации саммит ШОС, на котором участники наметят всесторонний план и перспективы развития организации.

Кроме того, Си Цзиньпин напомнил, что провинция Шаньдун, где располагается Циндао, считается родиной Конфуция.

Многосторонние переговоры ШОС проходят 9-10 июня в китайском городе Циндао, самым насыщенным днем должно стать воскресенье, когда пройдет первое заседание в расширенном составе с участием Пакистана и Индии.

Ранее сообщалось о встречах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на полях саммита ШОС с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.