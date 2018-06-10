Заседание совета глав стан ШОС в узком составе началось в китайском Циндао

Сегодня главы государств подпишут документы, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы. Главным итоговым политическим документом станет Циндаоская декларация.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Первое заседание Совета глав стан-участниц Шанхайской организации сотрудничества после присоединения к объединению Индии и Пакистана началось в воскресенье, 10 июня, в китайском прибрежном городе Циндао.

© Sputnik / Михаил Климентьев Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

Лидер КНР СИ Цзиньпин приветствовал лидеров стан-участниц организации, после чего состоялось совместное фотографирование.

Председателем на заседании будет Си Цзиньпин, который выступит со вступительной речью.

После этого лидеры продолжат совещание, но уже в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций.

Во второй половине дня пройдет церемонии подписания документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы. Главным итоговым политическим документом станет Циндаоская декларация.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.