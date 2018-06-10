Заседание совета глав стан ШОС в узком составе началось в китайском Циндао

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Первое заседание Совета глав стан-участниц Шанхайской организации сотрудничества после присоединения к объединению Индии и Пакистана началось в воскресенье, 10 июня, в китайском прибрежном городе Циндао.
Председателем на заседании будет Си Цзиньпин, который выступит со вступительной речью.
После этого лидеры продолжат совещание, но уже в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций.
Во второй половине дня пройдет церемонии подписания документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы. Главным итоговым политическим документом станет Циндаоская декларация.
Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.
Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.