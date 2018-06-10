Мирзиёев: саммит в Циндао - первая встреча лидеров "Шанхайской восьмёрки"

Одним из ключевых факторов достижения основных целей организации и решения стоящих перед ней задач являются стабильность и процветание Центральной Азии, подчеркивает президент Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В городе Циндао началось 18-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

На саммите выступил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что в период председательства Китая в Шанхайской организации сотрудничества проведена очень плодотворная работа.

"Наш Саммит в прекрасном городе Циндао войдёт в историю как первая встреча лидеров "Шанхайской восьмёрки". Это глубоко символично, ведь именно число "8" у китайского народа обозначает удачу и процветание", — сказал Мирзиёев.

© Sputnik / Михаил Климентьев Что обсудили Мирзиёев и Путин на саммите ШОС

Глава Узбекистана подчеркнул, что благодаря вхождению в Организацию новых членов, она стала больше сразу на полтора миллиарда человек, значительно расширился экономический и интеллектуальный потенциал.

Узбекский лидер отметил усиление роли ШОС как важного механизма формирования региональной и глобальной политики, обеспечения безопасности и устойчивого развития Евразийского континента. Подчеркнул, что участие в деятельности ШОС в качестве полноправных членов таких держав, как Индия и Пакистан, открывает новые возможности для дальнейшего развития и углубления полномасштабного сотрудничества.

Одним из ключевых факторов достижения основных целей организации и решения стоящих перед ней задач являются стабильность и процветание Центральной Азии. По инициативе президента Узбекистана за короткое время удалось существенно продвинуться вперёд в решении острых региональных проблем, включая вопросы границ, торговли, транспорта и водопользования, напоминает пресс-служба главы государства.

Важным условием обеспечения региональной безопасности остаётся достижение мира в Афганистане, содействие его социально-экономическому развитию. Данный вопрос также находится под постоянным вниманием руководства Узбекистана. Прошедшая недавно в Ташкенте международная конференция по Афганистану стала важной площадкой для обмена мнениями по мирному урегулированию конфликта.

"Мы прекрасно понимаем, что мир в Афганистане — это стабильность и процветание всего региона. Уверен, что в рамках Контактной группы "ШОС — Афганистан" мы способны внести весомый вклад в обеспечение мирного развития Афганистана", — сказал Шавкат Мирзиёев.

На заседании обсуждались вопросы дальнейшего расширения связей между государствами-членами организации.

Президент республики выдвинул ряд инициатив по развитию социально-экономического сотрудничества в этом обширном регионе, повышению его транспортного и логистического потенциала, укреплению культурно-гуманитарных связей, ограждению молодежи от идей экстремизма и другим актуальным вопросам.