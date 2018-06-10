Президент Узбекистана: наша цель – мир в братском соседнем Афганистане

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил, что народ Узбекистана заинтересован в установлении стабильного мира в братском соседнем Афганистане, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нас радует, что после прошедшей в текущем году конференции в Ташкенте во всем мире начались активные действия по обеспечению мира в Афганистане. Все понимают, что единственным путем достижения этого является диалог. Данная наша встреча является хорошей возможностью обменяться мнениями по этому поводу, обсудить важные для наших стран вопросы", — сказал он.

В свою очередь, Ашраф Гани отметил активизировавшийся в последнее время политический диалог между странами.

"Хочу особо отметить быстрые темпы реализации договоренностей, достигнутых в рамках моего визита в Узбекистан. Выражаю от имени нашего народа и правительства глубокую признательность за то, что ваша страна провела крупное мероприятие по Афганистану. Ваше личное внимание к данному вопросу создало условия для выработки политических решений", — подчеркнул глава Афганистана.

В ходе встречи были обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего развития политических, торгово-экономических, транспортно-коммуникационных, культурно-гуманитарных связей между странами, укрепления региональной безопасности.

Напомним, что в воскресенье, 10 июня, в городе Циндао началось 18-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На саммите выступил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.