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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй

Путин пригласил Мирзиёева и других глав стран ШОС на форум малого бизнеса в РФ

Пресс-служба Президента РФ
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (19)
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Российский президент предложил всем странам ШОС участвовать в форуме малого бизнеса в Уфе.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в форуме малого бизнеса ШОС, который пройдет осенью этого года в России.

"Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании ШОС.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 18-19 октября в Уфе.

Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Циндао
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: саммит в Циндао - первая встреча лидеров "Шанхайской восьмёрки"
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (19)



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