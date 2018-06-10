Путин пригласил Мирзиёева и других глав стран ШОС на форум малого бизнеса в РФ

Российский президент предложил всем странам ШОС участвовать в форуме малого бизнеса в Уфе.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в форуме малого бизнеса ШОС, который пройдет осенью этого года в России.

"Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании ШОС.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 18-19 октября в Уфе.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.