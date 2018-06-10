В Узбекистане в понедельник ждут с визитом генсека ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан.
Об этом сообщает в воскресенье МИД республики.
По данным МИД, делегация ОБСЕ примет участие в работе международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму".
В программе пребывания встречи и переговоры в Сенате, министерстве иностранных дел, Институте стратегических и международных исследований при президенте Узбекистана, добавили во внешнеполитическом ведомстве.