В Узбекистане в понедельник ждут с визитом генсека ОБСЕ

Делегация ОБСЕ примет участие в работе международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму".

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан.

Об этом сообщает в воскресенье МИД республики.

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"Одиннадцатого июня в Ташкент прибывает делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с Генеральным секретарем Томасом Гремингером", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, делегация ОБСЕ примет участие в работе международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму".

В программе пребывания встречи и переговоры в Сенате, министерстве иностранных дел, Институте стратегических и международных исследований при президенте Узбекистана, добавили во внешнеполитическом ведомстве.