Мирзиёев предложил упростить торговлю и развивать транспортные коридоры в ШОС

Президент Узбекистана, выступая в Циндао на заседании глав государств ШОС, выдвинул важные инициативы по совершенствованию деятельности организации, развитию торговых и транспортных связей, укреплению безопасности.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан выступает за упрощение экспортно-импортных операций, развития транспортных коридоров и агропромышленных кластеров на территории стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в воскресенье президент страны Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, Мирзиёев, выступая в Циндао на заседании глав государств ШОС, выдвинул важные инициативы по совершенствованию деятельности организации, развитию торговых и транспортных связей, укреплению безопасности.

"С начала этого года объём торговли Узбекистана с государствами ШОС, наблюдателями и партнёрами вырос более чем на треть. И это далеко не предел наших возможностей. По нашему мнению, для обеспечения дальнейшего роста товарооборота важно упростить процедуры экспортно-импортных операций", — заявил Мирзиёев.

Глава Узбекистана также предложил сформировать агропромышленные кластеры на основе принципов государственно-частного партнёрства и расширение сети "зелёных коридоров" при поставках сельскохозяйственной продукции.

"Подчеркивалось, что Узбекистан выступает за строительство железнодорожных линий Мазари-Шариф — Герат, Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также развитие трансрегиональных коридоров Центральная Азия — Персидский залив, Север — Юг и Восток — Запад", — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана высказал свои предложения и по вопросам совместной реализации инновационных программ и проектов в сферах высоких технологий, цифровой экономики, альтернативной энергетики и современной медицины.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.