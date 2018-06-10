Узбекистанец Владимир Норов стал генсекретарем ШОС

Норов занимает должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Совет глав государств-членов ШОС назначил узбекистанца Владимира Норова генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Норов сменил на этом посту Рашида Алимова из Таджикистана.

Норов занимает должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Саммит ШОС состоялся в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по его итогам подписано порядка 20 совместных документов, главный из которых — Циндаоская декларация.