Узбекистанец Владимир Норов стал генсекретарем ШОС

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Совет глав государств-членов ШОС назначил узбекистанца Владимира Норова генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Норов сменил на этом посту Рашида Алимова из Таджикистана.
Норов занимает должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
Саммит ШОС состоялся в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по его итогам подписано порядка 20 совместных документов, главный из которых — Циндаоская декларация.