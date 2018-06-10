ШОС поддержала создание конвенции по борьбе с биологическим терроризмом

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Участники Шанхайской организации сотрудничества поддерживают инициативу о разработке на конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
Государства-участники ШОС поддерживают усилия по повышению авторитета ОЗХО и по укреплению режима запрещения биологического и токсинного оружия.
В декларации говорится, что государства-члены поддерживают усилия и инициативы, направленные на неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, повышение авторитета Организации по запрещению химического оружия, а также укрепление режима, предусмотренного Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.