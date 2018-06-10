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Предупреждение о радиоактивном загрязнении

ШОС поддержала создание конвенции по борьбе с биологическим терроризмом

© AFP 2018 / JOCHEN LUEBKE
Политика
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Государства-участники ШОС поддерживают усилия по повышению авторитета ОЗХО и по укреплению режима запрещения биологического и токсинного оружия.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Участники Шанхайской организации сотрудничества поддерживают инициативу о разработке на конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

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"Государства-члены, подтверждая озабоченность в связи с опасностью попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок, выступают за укрепление международно-правовой базы противодействия этой угрозе и поддерживают инициативу о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению",- говорится в Циндаоской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

Государства-участники ШОС поддерживают усилия по повышению авторитета ОЗХО и по укреплению режима запрещения биологического и токсинного оружия.

В декларации говорится, что государства-члены поддерживают усилия и инициативы, направленные на неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, повышение авторитета Организации по запрещению химического оружия, а также укрепление режима, предусмотренного Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

Теги:
химическое оружие, Китай



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