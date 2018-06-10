Мирзиёев поздравил Пакистан со вступлением в ШОС

Президент Узбекистана провел встречу с президентом Пакистана на полях саммита ШОС в Циндао.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июня в Циндао встретился с главой Пакистана Мамнуном Хусейном.

Об этом сообщает пресс-служба узбекского президента.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана провел встречу с президентом Пакистана на полях саммита ШОС в Циндао.

Шавкат Мирзиёев поздравил Мамнуна Хусейна со вступлением Пакистана в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и отметил, что это послужит дальнейшему укреплению отношений между странами.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, легкой промышленности и других.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита стороны подписали ряд совместных документов, главный из которых — Циндаоская декларация.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.