Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на встречу с Дональдом Трампом

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Северной Кореи КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где собирается провести переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Саммит США-КНДР намечен на 9:00 по местному времени (4:00 мск) 12 июня. По данным Axios, в ходе него может обсуждаться установление дипломатических отношений США и Северной Кореи, а также открытие американского посольства в Пхеньяне.