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Нурсултан Назарбаев

Назарбаев предложил странам ШОС перейти к взаиморасчетам в нацвалютах

© Sputnik Казахстан
Политика
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Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (21)
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Глава Казахстана выступил с предложением, чтобы "Центробанки государств ШОС после нынешнего саммита в Циндао могли бы собраться и начать разработку соответствующей "дорожной карты".

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Казахстан предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех государств-членов ШОС.

С таким заявлением выступил в воскресенье президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании саммита.

"В мире много говорится о диверсификации корзины деловых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономик наших стран", — цитирует его РИА Новости.

Назарбаев выступил с предложением, чтобы "Центробанки государств ШОС после нынешнего саммита в Циндао могли бы собраться и начать разработку соответствующей «дорожной карты".

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© Flickr/ Qwarzz
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"Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого пространства наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества в ШОС, здесь у нас есть большое поле деятельности", — добавил он.

По мнению президента Казахстана, важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционного проекта между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень, выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов, необходимо задействовать в полную и силу потенциал делового совета межбанкосвкого объединения ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае.

Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Циндао
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: саммит в Циндао - первая встреча лидеров "Шанхайской восьмёрки"
В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.

Тема:
Саммит ШОС в Циндао 9-10 июня (21)



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