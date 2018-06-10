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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров: скоро в G7 будут считать за честь быть принятыми в Москве

© Sputnik / Саид Царнаев
Политика
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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что скоро представители стран "большой семерки" будут считать честью для себя быть принятыми в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Китае, что Россия не выходила из состава "большой восьмерки" и будет рада видеть государства-участники объединения в Москве.

"Россия великая держава! Она никуда не входит и не выходит. Если будет нужно, сама позовет, предложит войти", - заявилт Кадыров, комментируя высказывание Путина.

По мнению главы Чечни, "это ответ достойный национального лидера мировой державы".

"Нет сомнений в том, что скоро "семерка" будет считать для себя за честь быть принятой в Москве", - добавил Кадыров.

Президент США Дональд Трамп и Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Brendan SMIALOWSKI / AFP
Президент США не хочет подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

Также он считает, что РФ - самодостаточная страна, у которой есть "природные ресурсы, сильнейшая в мире армия, есть единство народов", и она способна развиваться и сохранять свою силу "без участия в этих клубах - "семерках" и "восьмерках".

Кадыров также заметил, что в то время как США и Европу раздирают противоречия, РФ, Китай, Индия и другие страны демонстрируют, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) расширяет рамки политического и экономического сотрудничества. Такого же мнения он придерживается и относительно БРИКС.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

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Теги:
Владимир Путин, Рамзан Кадыров



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