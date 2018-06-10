Мирзиёев прибыл в Ташкент после саммита ШОС в Циндао

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, приняв участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, 10 июня вернулся в Ташкент. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.
По итогам саммита, лидеры стран-участниц ШОС приняли Циндаосскую декларацию и подписали ряд документов.
Кроме того, по инициативе Мирзиёева главы государств приняли совместное обращение к молодежи.
Также пост генерального секретаря ШОС займет директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов.