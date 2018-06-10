Мирзиёев прибыл в Ташкент после саммита ШОС в Циндао

Мужчина попросил деньги у девушки для того, чтобы переоформить дом на невесту.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.