Добро пожаловать в Пхеньян: Ким Чен Ын пригласил Трампа на переговоры в КНДР

Возможно, что после переговоров в КНДР третий раунд саммита пройдет в Вашингтоне.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава КНДР Ким Чен Ын предложил лидеру США Дональду Трампу осуществить второй раунд саммита в Пхеньяне в июле, передает РИА Новости.

Как уточняют осведомленные источники, приглашение содержится в письме, которое зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль первого июня передал Трампу. Он добавил, что Северная Корея и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита — в Вашингтоне в сентябре.