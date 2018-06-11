09:40 11 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Фотография Ким Чен Ына и Дональда Трампа на экране телевизора

Добро пожаловать в Пхеньян: Ким Чен Ын пригласил Трампа на переговоры в КНДР

Jung Yeon-je / AFP
Политика
Получить короткую ссылку
64 0 0

Возможно, что после переговоров в КНДР третий раунд саммита пройдет в Вашингтоне.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава КНДР Ким Чен Ын предложил лидеру США Дональду Трампу осуществить второй раунд саммита в Пхеньяне в июле, передает РИА Новости.

Как уточняют осведомленные источники, приглашение содержится в письме, которое зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль первого июня передал Трампу. Он добавил, что Северная Корея и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита — в Вашингтоне в сентябре.

 

По теме

Кравченко: отказ Трампа от саммита с КНДР – это удар по репутации США
Письмо вместо встречи: что Трамп написал Ким Чен Ыну
Теги:
Ким Чен Ын, Дональд Трамп, США, КНДР



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Первая встреча "Шанхайской восьмерки": о чем договорились лидеры стран
Известный в прошлом узбекский футболист, экс-наставник национальной сборной Узбекистана, а ныне тренер Ташкентского Бунёдкора Мирджалол Касымов уверен, что Россия проведет предстоящее мировое первенство на самом высоком уровне.
Касымов: чемпионат мира в России оставит незабываемые эмоции у болельщиков
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054