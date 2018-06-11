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Владимир Норов

Владимир Норов: буду работать в интересах всех стран ШОС

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Официально Норов приступит к своим обязанностям в качестве генсека ШОС с января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистанец Владимир Норов заявил в интервью Podrobno.uz, что на посту генерального секретаря ШОС будет учитывать интересы всех стран-участниц организации.

"Сейчас не должно быть никаких вопросов, что крен будет только в узбекскую сторону, так как я представляю Узбекистан. Я буду выражать интересы всех стран ШОС и работать над продвижением проектов, выгодных для всех стран организации. Конечно, в приоритете на повестке дня будут вопросы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Узбекистан за 17 лет своей работы в ШОС выдвинул ряд инициатив. Одна из них — это создание Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС", — отметил он.

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Официально Норов приступит к своим обязанностям с января 2019 года.

"Большое внимание будет уделено социально-экономическому развитию Афганистана. В этой связи, необходимо активизировать работу контактной группы "ШОС — Афганистан" и принять специальную "дорожную карту" по социально-экономическому возрождению Афганистана. Это одна из важных инициатив", — подчеркнул он.

Норов также считает, что до сих пор в полной мере не реализован экономический потенциал стран участников ШОС. Поэтому, по его словам, необходимо продолжить работу по либерализации торговых операций, устранять различные барьеры, которые препятствуют свободной торговле между странами. Немаловажное значение в этом процессе, заметил он, отведено развитию системы "зеленых коридоров".

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Теги:
ШОС, Владимир Норов, Узбекистан



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