Абдулаиз Камилов встретился с генсеком ОБСЕ

Гремингер прибыл в Узбекистан для участия в международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму", проводимой совместно с ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУ.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте обсудят роль молодежи в противодействии экстремизму

В ходе беседы в МИД стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества.

Отмечалось, что осуществляемые реформы системы госвласти и управления, а также их открытость к диалогу с гражданами уже вывели Узбекистан на новый уровень политического развития и открывают конкретные возможности для расширения взаимодействия с ОБСЕ.

Собеседники подчеркнули актуальность темы открывшейся в Ташкенте международной конференции, которая проводится в рамках реализации инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученных с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.