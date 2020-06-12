Стороны обсудили создание общей нормативно-правовой базы в военной сфере, а также обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных форматах, в июне Евросоюз начнет консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового СПС.
Глава государства ознакомится с работой на местах и пообщается с местными жителями.
Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества стал для Шавката Мирзиёева вторым в президентской карьере. Для Узбекистана минувшая встреча в Циндао запомнилась утверждением на должность генерального секретаря руководителя ИСМИ Владимира Норова, а также принятием обращения к молодежи стран ШОС.