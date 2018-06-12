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Здание МИД Узбекистана

Новую стратегию ЕС в отношении Центральной Азии обсудили в МИД Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных форматах, в июне Евросоюз начнет консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового СПС.

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Делегация Европейского союза (ЕС) во вторник провела переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Стороны обсудили форматы сотрудничества и переговоры по обновленному соглашению о партнерстве и сотрудничестве (СПС).

"Отдельное внимание было уделено проекту новой Стратегии ЕС по Центральной Азии и расширению сотрудничества в формате "Узбекистан — ЕС", стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в различных форматах. В беседе также рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Флаг ЕС
© Flickr/ Giampaolo Squarcina
Узбекистан - ключевой партнер для ЕС в Средней Азии
Ранее глава центральноазиатского отдела европейской внешнеполитической службы Борис Ярошевич сообщил, что Евросоюз планирует в июне начать консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового СПС, в июне же начнутся консультации по проекту новой стратегии ЕС в отношении всего региона Центральной Азии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявляла, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии. Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.

Теги:
сотрудничество, ЕС, МИД Узбекистана, Центральная Азия, Узбекистан



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