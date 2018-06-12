Минобороны Узбекистана и Кыргызстана подписали план военного сотрудничества

Стороны обсудили создание общей нормативно-правовой базы в военной сфере, а также обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 12 июня принял военную делегацию Кыргызской Республики во главе с начальником Генерального штаба вооруженных сил КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Встреча в Минобороны Узбекистана с делегацией Кыргызстана

На встрече был подписан план сотрудничества на 2018 год между оборонными ведомствами двух государств, направленный на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в области обороны.

"Мы надеемся, что создание прочной нормативно-правовой базы в военной сфере позволит планировать и реализовать двусторонние мероприятия, представляющие практический интерес для наших вооруженных сил, а также послужит плацдармом в повышении их боевой готовности и решении задач по обеспечению безопасности не только двух стран, но и в регионе в целом", — сказал министр обороны Узбекистана.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-кыргызского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военном направлении. В центре внимания также стоял вопрос обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе.

Пресс-служба министерства обороны Узбекистана Встреча в Минобороны Узбекистана с делегацией Кыргызстана

Министр обороны Абдулазиз Азизов подчеркнул, что состоявшиеся в сентябре и декабре 2017 года официальные визиты Президента Кыргызстана в Узбекистан стали важными событиями в развитии взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Товарооборот между странами составляет более, чем 250 миллионов долларов США. На территории Узбекистана 57 предприятий с участием кыргызского капитала осуществляют свою деятельность. А в Кыргызстане созданы 51 предприятие с участием резидентов Узбекистана. Активно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Министерство обороны Узбекистана Встреча в Минобороны Узбекистана с делегацией Кыргызстана

Также гости посетили Академию Вооруженных Сил Узбекистана, где ознакомились с новейшими подходами в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.