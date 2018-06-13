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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активом Ферганской области

Мирзиёев потребовал увеличить объемы производства в Ферганской области

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (27)
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В ходе рабочей поездки в Ферганскую область президент Узбекистана провел несколько встреч с представителями промышленных предприятий, фермерами и работниками других сфер. На реализацию программы развития предпринимательства будет выделено еще 100 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил выделить дополнительные средства на реализацию программы "Каждая семья — предприниматель". Глава государства остался недоволен низкими уровнем промышленного и сельскохозяйственного производства и долей оказания услуг на душу населения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По его словам, эти показатели в самой густонаселенной части страны остаются ниже общереспубликанских.

"Мы взяли на себя это ответственное бремя — сделать наш народ довольным. Ферганская область еще не наладила системную работу по многим направлениям. Накопилось множество проблем в экономике, других сферах. Однако руководитель на то и руководитель, что должен найти решение. Для этого необходимо любить Родину, работать, не давая себе поблажек", — заявил Шавкат Мирзиёев, выступая перед активом Ферганской области по итогам своей поездки в регион.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ферганскую область ознакомился с деятельностью агрофирмы Фаргона анорчилик Кувинского района.
Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства поручил активизировать работу по повышению уровня жизни населения, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в области. Так, на сегодняшний день требуется дополнительно более 100 тысячу рабочих мест.

Для реализации масштабного проекта по развитию малого предпринимательства в бюджет Ферганской области будет направлено дополнительно 100 миллионов долларов.

В ходе свое рабочей поездки в регион Мирзиёев провел несколько встреч с представителями предприятий, пообщался с фермерами и изучил ход социальных и экономических реформ.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (27)
Теги:
Узбекистан, Предпринимательство, Ферганская область, Шавкат Мирзиёев



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