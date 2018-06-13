Александр Лукашенко намерен посетить Узбекистан в середине сентября

На данный момент в проработке у сторон находится 11 проектов соглашений, в том числе по социально-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, туризму.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в сентябре посетить с официальным визитом Узбекистан. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым.

Как сообщает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси, во время переговоров Мясникович затронул вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. По словам спикера, работу по ее расширению необходимо активизировать, учитывая, что на сентябрь запланирован визит в Узбекистан Александра Лукашенко.

"Мы фактически проработали ключевые соглашения, которые планируется вынести на рассмотрение глав государств во время предстоящего официального визита в Узбекистан президента Александра Лукашенко. Предварительно он согласован на 13-14 сентября", - сказал председатель Совета Республики.

© Совет Республики Национального собрания республики Беларусь Встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым

В настоящее время в проработке у сторон находится 11 проектов соглашений, в том числе по социально-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, туризму.

Также Мясникович предложил создать рабочие группы для развития парламентского сотрудничества между странами.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.