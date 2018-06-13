Президент поручил открыть кружки парашютизма при организациях "Ватанпарвар"

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки в Ферганскую область посетил воинскую часть Восточного военного округа, сообщает пресс-служба.
Глава государства понаблюдал за боевыми занятиями бойцов воздушного десанта, побеседовал с военнослужащими.
"Любить родину - лучшее из качеств. Мы должны воспитывать молодежь в этом духе. А для этого должны служить примером такие сильные и отважные юноши, как вы. Необходимо почаще встречаться с молодежью, вносить вклад в воспитание ее в духе национальной гордости, преданности родине", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Он поручил установить аэродинамические тренажеры для подготовки воздушных десантников, открыть кружки парашютизма при организациях "Ватанпарвар".
Президент посетил организованные в воинской части центр культурного досуга, центр духовности с библиотекой, столовую, работающую по системе аутсорсинга.