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Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев

Лукашенко высоко оценил развитие белорусско-узбекских отношений

© Официальный сайт президента республики Беларусь
Политика
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Тема:
Узбекско-белорусские отношения (5)
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По словам президента Беларуси, за последний год Минск и Ташкент достигли в двустороннем диалоге больших результатов, чем за предыдущие 20 лет.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высоко оценил темпы развития отношений двух стран, сообщает РИА Новости.

По его словам, за последний год стороны сделали для развития белорусско-узбекского диалога больше, чем за предыдущие 20 лет.

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© Pixabay
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Он подчеркнул, что в первую очередь это заслуга президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который "сделал приличный рывок" в международных отношениях и внутренней политике.

Как отметил Александр Лукашенко, опустить положение на международной арене на экономическую базу, как это сделали в Узбекистане, не удалось ни одной стране в постсоветском пространстве. Это величайшая заслуга руководства страны.

Также глава Беларуси заявил, что очень позитивно оценивает тенденции в развитии отношений Ташкента и Минска.

Как добавил лидер, сегодня Беларусь – не просто сторонний наблюдатель происходящих в Узбекистане процессов, но активный сторонник прогресса.

Кроме того, Лукашенко уверен, что Узбекистан сможет преодолеть все острые проблемы за пять лет. Этому поспособствуют природно-климатические условия, традиционное ведение хозяйства, темпы модернизации экономики и сами граждане.

Визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь во главе с председателем Сената Нигматиллой Юлдашевым впервые проходит с 11 по 14 июня.

Ранее сообщалось о планах двух стран создать совместные фармацевтические и кондитерские производства.

Тема:
Узбекско-белорусские отношения (5)

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Теги:
отношения, государственный визит, Беларусь



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