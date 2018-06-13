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Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир

Новый облик Ташкента: Джахонгир Артыкходжаев рассказал о себе и о будущем столицы

Международный пресс-клуб
Политика
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Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев рассказал какой путь прошел до назначения в госслужбу, что изменится в столице в будущем и какая должна быть команда, работающая с ним.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Международном Пресс клубе в Ташкенте 13 июня прошла встреча с новым исполняющим обязанности хокима Ташкента — Джахонгиром Артыкходжаевым и главами одиннадцати районов столицы. Несмотря на то что Артыкходжаев только недавно занял пост главы главного города государства, по его словам, он уже полностью успел адаптироваться на новом рабочем месте.

Хоким Сарвар Махаметов показал корреспондентам Sputnik, как проходит его рабочий день
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Один день с главой района Ташкента: как проходят будни хокима

Никому не секрет что сегодня Ташкент является большой строительной площадкой. И в ходе сегодняшней сессии обсуждались будущее столицы и изменения которые его ждут. А председатель МПК Шерзод Кудратходжаев, заявив что всем сегодня интересно узнать, кто он новый хоким Ташкента обратился к Артыкходжаеву с блиц-опросом.

Как и с чего хоким начинает свой трудовой день?

По словам Артыкходжаева его трудовой день сегодня начинается с 7 часов утра, и по дороге на работу он уже работает. "Пока еду на машине осматриваю улицы города", признается глава Ташкента. На вопрос "Какая улица вам нравится больше остальных", отвечает "Проспект Амира Темура".

По словам градоначальника окончание рабочего дня зависит от ситуации – но всегда не раньше 24.00.

"Но и этого времени пока очень не хватает", — отметил Артыкходжаев.

Как Артыкходжаев стал бизнесменом

Трудно поверить, но учредитель самых известных в Узбекистане компаний, таких как "Artel" и "Imzo" начинал свой бизнес с создания кооперативов. "Тогда это только вошло в моду, и я тоже открыл свою парикмахерскую и мастерскую по ремонту обуви. Тогда мне было 17 лет", — признался Артыкходжаев.

И добавил что его хобби, это — служить народу и приносить людям пользу. "Даже если я одному человеку смогу принести пользу и для этого понадобится много трудитться, я не откажусь", добавил он.

Какая должна быть команда у хокима?

Артыкходжаев, отвечая на вопрос, "Какая должна быть команда, работающая рядом с вами?", с улыбкой заметил, что после того как был назначен хокимом, ещё раз убедился что у хокимов бывает очень много советчиков. "Я убедился в этом очередной раз. Но мне нужны люди не только умеющие давать советы, а реализовать эти идеи в жизнь и наслаждаться тем, если это у них получится", — отметил он. 

Он ещё в бизнесе?

Как заметил Шерзод Кудратходжаев, многих ташкентцев сегодня очень интересует вопрос, о том оставил ли бизнес после назначения хокимом Артыкходжаев.

"Конечно, я отстранился от бизнеса. Но стремлюсь вести дела в хокимияте так, чтобы он из органа, который расходует деньги, превратился в приносящий прибыль. И эти доходы будут расходованы для народа”, — сказал Артыкходжаев.

Джангохира Артыкходжаева назначили исполняющим обязанности хокима Ташкента 26 апреля, ранее он возглавлял основанную им группу Alfa. На этом посту он сменил Рахмонбека Усманова, который работал хокимом с 2011 года.

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Теги:
хоким, Хокимият Ташкента, Международный пресс-клуб



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