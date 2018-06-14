Трамп поздравил Мирзиёева с окончанием Рамадана

Американский президент пожелал "здоровья и благоденствия всем мусульманам в этот особенный праздничный день".

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с окончанием месяца Рамадан, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

© Sputnik / Владимир Песня Шавкат Мирзиёев помиловал свыше 200 человек в связи с окончанием Рамадана

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году он впервые в Узбекистане будет праздноваться три дня — с 15 по 17 июня. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

"От имени американского народа Мелания и я поздравляем Вас и народ Узбекистана с празднованием Ид-аль-Фитр", - цитирует сообщение Трампа пресс-служба Мирзиеева.

Трамп отметил, что окончание Рамадана служит напоминанием об обязанности поддерживать друг друга и создавать общество, в котором каждый может полностью реализовать свой потенциал. Он пожелал "здоровья и благоденствия всем мусульманам в этот особенный праздничный день", добавили в пресс-службе.