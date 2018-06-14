Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Рамазан хайитом

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников и мусульман всего мира с Рамазан хайитом.
"Думаю, что каждый из нас глубоко осознает особое значение этого праздника, воплощающего в себе такие благородные качества, как проявление заботы и внимания в семье, махалле и обществе, оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается, духовное обновление, совершение добрых дел, что полностью созвучно проводимой сегодня в Узбекистане политике", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы республики.
"Как вам известно, наш родной Узбекистан сегодня находится на новом этапе развития, во всех сферах ускоряются темпы обновления и преобразований. В этом году три дня Рамазан хайита объявлены в стране выходными. Все это придает нынешнему празднику особую радость, наполняет более глубоким смыслом и содержанием", — добавил президент.
Он напомнил, что в преддверии праздника был принят указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Глава Узбекистана назвал его продолжением масштабной работы, направленной на обеспечение прав и интересов человека.
"Почитая и бережно сохраняя наши религиозные ценности, мы, безусловно, осознаем, что в век высоких технологий наряду с твердой верой и убеждениями важнейшими условиями устойчивого развития являются глубокое овладение современными знаниями, профессиями, иностранными языками, достижениями в сфере инноваций, воспитание нашей молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей", — говорится в поздравлении.
Напомним, Рамазан-хайит, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, в этом году будет отмечаться в Узбекистане 15 июня. Президент республики в связи с праздником объявил трехдневные выходные.