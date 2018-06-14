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Мирзиёев ознакомился с работами по строительстве мечети

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Рамазан хайитом

© Прессслужба президента РУЗ
Политика
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Глава Узбекистана отметил, что три выходных дня в республике придают празднику особую радость.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников и мусульман всего мира с Рамазан хайитом.

"Думаю, что каждый из нас глубоко осознает особое значение этого праздника, воплощающего в себе такие благородные качества, как проявление заботы и внимания в семье, махалле и обществе, оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается, духовное обновление, совершение добрых дел, что полностью созвучно проводимой сегодня в Узбекистане политике", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы республики.

Сотрудник следственного изолятора
© Sputnik / Владимир Песня
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Мирзиёев отметил, что сейчас наиболее актуальной задачей становится сохранение и распространение гуманистической сути ислама. Узбекистан проводит масштабную работу в этом направлении, подчеркнул глава государства: созданы международные научные центры, носящие имена наших великих мыслителей – Имама Бухари и Имама Термези, Центр исламской цивилизации, Международная исламская академия Узбекистана. Республика выдвинул несколько инициатив по противодействию современным угрозам и вызовам на основе принципа "просвещение против невежества". Например, на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций выступила с предложением о принятии специальной резолюции "Просвещение и религиозная толерантность".

"Как вам известно, наш родной Узбекистан сегодня находится на новом этапе развития, во всех сферах ускоряются темпы обновления и преобразований. В этом году три дня Рамазан хайита объявлены в стране выходными. Все это придает нынешнему празднику особую радость, наполняет более глубоким смыслом и содержанием", — добавил президент.

Он напомнил, что в преддверии праздника был принят указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Глава Узбекистана назвал его продолжением масштабной работы, направленной на обеспечение прав и интересов человека.

"Почитая и бережно сохраняя наши религиозные ценности, мы, безусловно, осознаем, что в век высоких технологий наряду с твердой верой и убеждениями важнейшими условиями устойчивого развития являются глубокое овладение современными знаниями, профессиями, иностранными языками, достижениями в сфере инноваций, воспитание нашей молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей", — говорится в поздравлении.

Напомним, Рамазан-хайит, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, в этом году будет отмечаться в Узбекистане 15 июня. Президент республики в связи с праздником объявил трехдневные выходные.

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