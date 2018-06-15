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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент сразу после открытия ЧМ-2018

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Узбекский лидер посетил церемонию в олимпийском комплексе "Лужники" по приглашению президента России Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан после участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018, сообщает пресс-служба главы республики.

Узбекский лидер приехал на церемонию в олимпийском комплексе "Лужники" по приглашению президента России Владимира Путина.

Президент РФ В. Путин и гости церемонии открытия ЧМ по футболу на стадионе Лужники
© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин и гости церемонии открытия ЧМ по футболу на стадионе "Лужники"

"Состоялось красочное шоу, подготовленное на основе насыщенной программы и передовых технических решений. Мировые звезды эстрады исполнили официальную песню чемпионата. Болельщики, прибывшие из различных частей света, горячо приветствовали сборные команды, участвующие в самом престижном футбольном турнире", - говорится в сообщении.

Мирзиёев вместе с высокими гостями посмотрел матч открытия между национальными сборными командами России и Саудовской Аравии, побеседовал с лидерами иностранных государств. Игра завершилась победой национальной команды России со счетом 5:0.

Глава Узбекистана в тот же день отбыл в Ташкент.

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



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