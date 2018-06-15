Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент сразу после открытия ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан после участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018, сообщает пресс-служба главы республики.
Узбекский лидер приехал на церемонию в олимпийском комплексе "Лужники" по приглашению президента России Владимира Путина.
"Состоялось красочное шоу, подготовленное на основе насыщенной программы и передовых технических решений. Мировые звезды эстрады исполнили официальную песню чемпионата. Болельщики, прибывшие из различных частей света, горячо приветствовали сборные команды, участвующие в самом престижном футбольном турнире", - говорится в сообщении.
Мирзиёев вместе с высокими гостями посмотрел матч открытия между национальными сборными командами России и Саудовской Аравии, побеседовал с лидерами иностранных государств. Игра завершилась победой национальной команды России со счетом 5:0.
Глава Узбекистана в тот же день отбыл в Ташкент.