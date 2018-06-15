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Заседание правительства РФ

Правительство России повысит налог на добавленную стоимость до 20%

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Все льготы на основные социально значимые товары и услуги сохраняются, речь идет о детских товарах, необходимом продовольствии, лекарствах.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В России ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%, сообщает РИА Новости.

Пожилые женщины в парке
© Foto: baltnews.lv
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По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, все льготы по налогу на основные социально значимые товары и услуги сохраняются.

Речь идет об необходимом продовольствии, детских товарах, лекарствах, внутренних межрегиональных воздушных перевозках.

Дополнительные доходы от повышения ставок на НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно, отмечает министр финансов Антон Силуанов.

Эти средства вместе с налогами нефтегазового сектора смогут стать основными источниками финансирования национальных идей и стратегических задач по развитие государства.

При этом повышение НДС не должно сказаться на политике Центробанка в отношении ключевой ставки.

Инфляция после повышения НДС вырастет до 4%.

Накануне правительство России приняло решение о повышении ставки на НДС и пенсионного возраста.

Женщины теперь будут выходить на пенсию с 63 лет, мужчины – с 65.

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Теги:
Правительство РФ, Россия, Налоги



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