Нурсултан Назарбаев стал почетным доктором Казанского университета

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева удостоили звания почетного доктора Казанского федерального университета, сообщает РИА Новости.
Во время торжественного заседания ученого совета ему вручили диплом почетного доктора и наградную ленту.
По словам ректора университета Ильшата Гафурова, авторитет, профессионализм и опыт Нурсултана Назарбаева выступают ключевыми факторами в укреплении и развитии сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном.
Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, принял диплом и подчеркнул, что Казанский университет – одно из лучших высших учебных заведений России.
Сегодня в нем по разным программам обучаются около 500 студентов из Казахстана.
В середине июня Нурсултан Назарбаев выступил на расширенном заседании саммита ШОС. Он предложил странам организации перейти к взаиморасчетам в национальных валютах.
По его словам, представителям центробанков этих государств необходимо заняться разработкой "дорожной карты".