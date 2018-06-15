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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев стал почетным доктором Казанского университета

Фотохост-агентство
Политика
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В рамках торжественного заседания ученого совета ему вручили диплом и наградную ленту.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева удостоили звания почетного доктора Казанского федерального университета, сообщает РИА Новости.

Нурсултан Назарбаев
© Sputnik Казахстан
Назарбаев предложил странам ШОС перейти к взаиморасчетам в нацвалютах

Во время торжественного заседания ученого совета ему вручили диплом почетного доктора и наградную ленту.

По словам ректора университета Ильшата Гафурова, авторитет, профессионализм и опыт Нурсултана Назарбаева выступают ключевыми факторами в укреплении и развитии сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном.

Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, принял диплом и подчеркнул, что Казанский университет – одно из лучших высших учебных заведений России.

Сегодня в нем по разным программам обучаются около 500 студентов из Казахстана.

В середине июня Нурсултан Назарбаев выступил на расширенном заседании саммита ШОС. Он предложил странам организации перейти к взаиморасчетам в национальных валютах.

По его словам, представителям центробанков этих государств необходимо заняться разработкой "дорожной карты".

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Теги:
доктор, университеты, Нурсултан Назарбаев



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