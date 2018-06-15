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Минск. Площадь Независимости. Архивное фото

Представители министерств обороны СНГ обсудили средства химзащиты

© Sputnik / Иван Руднев
Политика
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Мероприятие прошло в Минске, также на нем присутствовали участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Наблюдатель от Узбекистана принял участие в заседании Координационного комитета войск радиационной, химической и биологической защиты СНГ в Минске, сообщает РИА Новости.

Встреча министров обороны стран СНГ
© Министерство обороны РФ
Министры обороны СНГ до начала заседания возложили венки в Кызыле

На встрече присутствовали представители министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Участники обсудили совместные мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ, организацию функционирования национальных систем контроля и оценки РХБ обстановки.

По итогам встречи они подписали решения Координационного комитета, а белорусские военные продемонстрировали умения в выявлении и оценке радиационной, биологической и химической обстановки.

Напомним, что в начале июня в российском городе Кызыл прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ под руководством главы российского министерства Сергея Шойгу. Тогда делегации военных ведомств остановились на вопросах многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

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Теги:
Оборона, Минск, Министерство обороны Узбекистана



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