Представители министерств обороны СНГ обсудили средства химзащиты

Мероприятие прошло в Минске, также на нем присутствовали участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Наблюдатель от Узбекистана принял участие в заседании Координационного комитета войск радиационной, химической и биологической защиты СНГ в Минске, сообщает РИА Новости.

На встрече присутствовали представители министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Участники обсудили совместные мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ, организацию функционирования национальных систем контроля и оценки РХБ обстановки.

По итогам встречи они подписали решения Координационного комитета, а белорусские военные продемонстрировали умения в выявлении и оценке радиационной, биологической и химической обстановки.

Напомним, что в начале июня в российском городе Кызыл прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ под руководством главы российского министерства Сергея Шойгу. Тогда делегации военных ведомств остановились на вопросах многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.