Ташкентская психиатрическая больница станет опорной в стране

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу и проверил, что изменилось с его прошлого визита в это медучреждение в апреле 2017 года, сообщила пресс-служба главы государства.

На территории клиники построены четыре новых корпуса, оставшиеся реконструированы и капитально отремонтированы. Обустроены удобные палаты, кабинеты для индивидуальной работы с больными, установлено современное диагностическое оборудование.

Пресс-служба президента Узбекистана Ташкентская городская клиническая психиатрическая больница

Необходимые условия созданы, теперь нужен научный подход, отметил Шавкат Мирзиёев.

Он поручил превратить обновленную клинику в опорное учреждение для остальных больниц данного профиля в стране, развивать методики раннего предупреждения и лечения психических заболеваний, налаживать сотрудничество с зарубежными научными и медицинскими учреждениями, заняться подготовкой и социальной поддержкой специалистов-психиатров.