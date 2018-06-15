Джигурда откажется от гражданства Украины для выдвижения в мэры Москвы

Вместе с женой Мариной Анисиной он отправился в пятницу на Тверскую улицу для сбора подписей избирателей.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Шоумен Никита Джигурда заявил, что готов отказаться от украинского гражданства ради участия в выборах в мэры Москвы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Кухмарь Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября

Он напомнил, что имеет приоритет для получения российского гражданства благодаря ордену "Почетный гражданин России", а также что внесен в список сайта "Миротворец" за поддержку Донбасса в 2014 году.

В пятницу актер вместе с женой Мариной Анисиной отправился на Тверскую улицу для сбора подписей в свою поддержку и раздачи листовок избирателям.

Ранее Джигурда сообщил о желании выдвинуть свою кандидатуру в мэры столицы.

В свою очередь член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что шоумен не сможет баллотироваться из-за двойного гражданства.

Выборы мэра Москвы намечены на 9 сентября. В начале июня Мосгоризбирком начал прием документов от кандидатов.

Заявки подали глава Таганского района Илья Свиридов, летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и действующий градоначальник Сергей Собянин.